إيطاليا تستقبل 237 مهاجرا من سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط

وافقت إيطاليا اليوم الثلاثاء على استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم بواسطة السفينتين "أوبن أرمز" و"سي ووتش 3" اللتين تشاركان في أعمال الانقاذ الانسانية في البحر المتوسط قبل إعادة توزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.



وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن السفينة "أوبن أرمز" التي تحمل على متنها 118 مهاجرا رست في ميناء ميسينا، فيما سترسو السفينة "سي وتش 3" التي تحمل 119 مهاجرا في تارانتو.



وأضافت الوزارة أن فرنسا وألمانيا والبرتغال وايرلندا وافقت على استقبال طالبي اللجوء على متن السفينتين.



يذكر ان هناك تنسيق غير رسمي يتم اتباعه لتقاسم الأعباء منذ عدة أشهر ، يقضي بنقل البعض على الأقل من المهاجرين الذين يصلون إيطاليا، إلى أماكن أخرى في أوروبا.