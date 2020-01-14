التصريح بدفن جثة شاب سقط من قطار بسبب التدافع بأبو النمرس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرا بإصابته بعد سقوطه من قطار بسبب التدافع بمنطقة منيل شيحه أبو النمرس، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، حيث تبين أنه أثناء سير القطار سقط منه الضحية بسبب التدافع مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.