تداول عدد من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، امتحان دور يناير لمادة الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية، والذي يطالب بترجمة مقالة للإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئولتي" على قناة "صدى البلد"، بعنوان "العثمانيون الوباء والتخريب الحرق العمد والمذابح وتبييض الصورة"؛ حيث أثار السؤال جدلًا بين الطلاب؛ نظرًا لصعوبة ترجمته.

ومن جهتها، قالت الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن، لـ"الشروق"، إنها ستراجع آراء الطلاب حول الامتحان، ورأي رئيس قسم اللغة الإنجليزية؛ لمعرفة ردود أفعالهم حول السؤال الذي أثار جدلًا بين الطلاب، مضيفة أن الورقة الامتحانية تمر على أستاذ المادة ويوقع عليها.

في سياق متصل، أصدر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتكليف الدكتورة أماني حلمي توما، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن، مديرًا لوحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بالكلية، وذلك اعتبارًا من 4 يناير 2020 ولمدة عامين.