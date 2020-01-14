جونسون: لا نريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران، معربا عن أمله بألا يحدث أي تصعيد آخر للتوتر بسبب طهران.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" ـ إنه في حال التخلص من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الغربية مع إيران، يتعين إيجاد بديل له، ويحل اتفاق ترامب محله، وأن ذلك سيقطع شوطا كبيرا"، رافضا فكرة نشوب صراع عسكري بين الغرب وإيران.

وأضاف جونسون " لا أرغب في صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر"، مؤكدا على ضرورة منع إيران من حيازة سلاح نووي.

ونفى جونسون، أن يكون للندن أي ارتباط بعملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي قتل بضربة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) وقعوا اتفاقا في 2015 يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مقابل إلغاء جميع العقوبات على إيران.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين واشنطن وطهران.