رئيس مجلس النواب الليبي: انهيار وقف إطلاق النار

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال.



وأضاف رئيس البرلمان الليبي في تصريحات خاصة لقناة "الغد" مساء اليوم أن الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي الوقت نفسه أكد صالح أن التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير حسم معركة استعادة العاصمة طرابلس.



وشدد على أن تركيا تدعم الإرهابيين والمسلحين في الأراضي الليبية.



يذكر أن ألمانيا أكدت عقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل، وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن من بين المشاركين في المؤتمر ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والأمم المتحدة.



وأضافت أنها وجهت الدعوة أيضا لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.