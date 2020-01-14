 محافظ الفيوم يتابع مع وزيرة الهجرة إجراءات نقل جثامين ضحايا حادث الأردن ويقدم التعازي لأهالي الضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الفيوم يتابع مع وزيرة الهجرة إجراءات نقل جثامين ضحايا حادث الأردن ويقدم التعازي لأهالي الضحايا


نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:07 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:07 ص

الفيوم :مصطفى البنا
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اتصالاً هاتفياً بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاطمئنان على إجراءات نقل ضحايا حادث الأردن والذي راح ضحيته ثلاثة من أبناء محافظة الفيوم، وأسفر عن وقوع مصابين، إثر انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية" أثناء ترميمه، بمحافظة "إربد" شمال الأردن.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، داعياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشيراً أن السيدة وزيرة الهجرة أكدت خلال الاتصال الهاتفي أن الجثمانين ستصل إلى مصر بعد غد الأربعاء.

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال الاتصال الهاتفي أن السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن أوفد القنصل بالسفارة فى عمان، والمستشار العمالي إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما توجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.

كان 3 من أبناء قرية كفر عميره بمحافظة الفيوم قد لقوا مصرعهم إثر انهيار جدار مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات فى لواء الكورة بمحافظة إربد بالأردن وذلك اثناء قيامهم بأعمال صيانة وترميم له خلال اليوم الدراسى

وناشد أهالى كفر أبو عميرة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالتدخل لدى وزارة الخارجية وإعادة جثامين الثلاثة شباب


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