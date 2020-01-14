 نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع السفير الألماني - بوابة الشروق
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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع السفير الألماني

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:49 م
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع السفير الألماني بموسكو غيزا فون غاير الوضع في ليبيا.

وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن الجانبين بحثا الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على التحضير للمؤتمر الدولي في برلين"، مضيفة أن بوجدانوف أطلع الجانب الألماني على نتائج محادثات السلام الليبية التي جرت في موسكو أمس الاثنين.

يذكر أن المحادثات جرت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع الروسيين والتركيين والأطراف الليبية في موسكو، التي تمحورت حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وأثمرت عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب المحادثات أمس أن فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الاتفاق، فيما أعلنت الخارجية الروسية اليوم 14 يناير أن خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على الاتفاق.

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