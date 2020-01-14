الخارجية الايرانية: أي خطا جديد لبريطانيا سيواجه برد شديد

طهران - د ب ا:

حذرت الخارجية الايرانية في بيان ردا على الاجراءات البريطانية والتصريحات غير المناسبة، من أن اي خطا جديد لبريطانيا سيواجه برد شديد ومتناسب واذا ما استمرت مثل هذه التصرفات فلن يجري الاكتفاء باستدعاء السفير.

وادانت الخارجية الايرانية في بيان بشدة الخطوة غير القانونية وغير المهنية للسفير البريطاني لدى طهران وتواجده المشبوه في تجمع داخلي وكذلك التصريحات غير المناسبة لمسؤولين اخرين في بريطانيا،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

ونددت الخارجية الايرانية بشدة في هذا البيان من جديد بالتصريحات

غير المقبولة لرئيس وزراء النظام البريطاني ووزيرا خارجية ودفاع هذا النظام فيما يتعلق بالعمل الارهابي لترامب في اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما والذي يعد بمثابة تماشي ومشاركة الكيان البريطاني مع الاجراء الارهابي الاميركي".