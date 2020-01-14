هديل هلال

تكليف عناصر الضبطية القضائية بالتوجه في الصباح الباكر إلى المناطق والأماكن التي بها هذه الكتب واتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حال وجود مخالفات

النائبة داليا يوسف: في النهاية نحن لا نهاجم نحن مطالبون بالنقاش لإيجاد حل للمشاكل التي نواجهها في الدولة

علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس حماية المستهلك، على قرار لجنة الثقافة والإعلام والبرلمان باستدعائه بعد طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف لاحتواء قصص أطفال على جنس وتمييز وتطرف، قائلًا: «نعمل في إطار الدستور والقانون، ويشرفنا المشاركة في مناقشة أي قضية تهم المجتمع».

وقال خلال اتصال هاتفي لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، إن «نص قانون حماية المستهلك قد يكون متعلقًا بهذا الأمر»، موضحًا أن المادة (13) في القانون تحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتج، إذا اعتُبِرت الكتب منتجًا، يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

وأكد على توجهه إلى البرلمان ومناقشة النص مع المسؤولين، مردفًا: «لا يمكن أن نتخلى عن مسؤوليتنا، هذا الأمر يحتاج التنسيق بين كافة الأجهزة التي يثبت صلتها بهذا الأمر والتحرك».

وأشار إلى تكليف عناصر الضبطية القضائية بالتوجه، في الصباح الباكر، إلى المناطق والأماكن التي بها هذه الكتب، مؤكدًا على اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حال وجود مخالفات.

من جانبها، توجهت النائبة داليا يوسف بالشكر إلى اللواء راضي عبد المعطي، على تحمل المسؤولية، متابعة: «في النهاية نحن لا نهاجم، نحن مطالبون بالنقاش لإيجاد حل للمشاكل التي نواجهها في الدولة».

وقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بعدما تبين احتواء عدد من قصص وكتب الأطفال المباعة في الشارع، على قصص متطرفة وعنف وتمييز وجنسية.

وقررت اللجنة استدعاء وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومساعد وزير الداخلية للرقابة على المصنفات، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، لفتح الملف في اجتماع آخر، وإعداد تشريع يواجه ذلك.