وكيل وزارة الصحة بالشرقية يُقرر إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من مهام منصبه

فاطمة علي

أصدر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرارًا بإعفاء مدير مستشفى "الزقازيق" العام من مهام منصبه، وتكليف الدكتور صبحي الخوانكي، مسئول الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية للقيام بمهام تسيير أعمال مدير المستشفى.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الاثنؤن، إلى أن الإعفاء لوجود سلبيات أكدها تقرير اللجان المُشكلة من المديرية لفحص الأعمال بالمستشفى بالكامل.

وقال الدكتور هشام مسعود، إن عمل لجان الفحص مستمر لأسبوع إضافي لاجل تلافي جميع السلبيات، لافتًا إلى أنه سيتابع بنفسه مهام عمل اللجان ويشاركها بالمرور على كافة المستشفيات لحصر جميع السلبيات والإيجابيات الموجودة بكل مستشفى على حدة، على أن يتم محاسبة المقصرين في حالة وجود أية سلبيات بأي مستشفى.