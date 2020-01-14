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البرهان يعبر عن تقديره للعلاقات المتطورة مع الإمارات

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:36 م

عبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عن تقديره للمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات مع دولة الإمارات العربية.

وأكد البرهان - خلال لقائه بوزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم - حرص السودان على ترقية التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أكد قرقاش حرص الإمارات على توثيق علاقاتها مع السودان وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، موضحا أن زيارته للخرطوم ولقاءاته مع المسئولين السودانيين تأتي في إطار متابعة التطورات ودعم بلاده للسودان خلال هذه المرحلة.

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