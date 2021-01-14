أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، توقف حركة الصيد بموانئ بوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي، نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، وفي نفس الحال تعليمات من مديرية الرى بغلق الترع والمصارف، من قبل خفراء الري لعدم احتياج المزارعين إلى مياه بسبب هطول الأمطارالغزيرة.

وتعرضت المدن والقري الساحلية، لسقوط أمطار ، أسفرت عن تجمع كميات من المياه في الشوارع.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار جميع الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظر للتوقعات بتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة مع اتخاذ جميع الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.