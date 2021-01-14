وزير الإعلام السوداني يكشف تفاصيل زيارة وفد الخرطوم إلى مصر

قال وزير الثقافة والاعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الوفد السوداني الذى قام بزيارة القاهرة، اليوم الخميس، قدم تنويرا لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تطورات الأوضاع على الحدود "السودانية - الإثيوبية".

وكان وفداً سودانياً رفيع المستوى يضم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ورئيس المخابرات العامة السودانية الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، ووزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، وأمين عام رئاسة الجمهورية السودانية الفريق محمد الغالي، قام بزيارة عاجلة إلى مصر، التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأوضح صالح خلال تصريحات صحفية أدلى بها فيصل في مطار "الخرطوم" عقب عودة الوفد من القاهرة أن الوفد أطلع الرئيس السيسي على جولات التفاوض الحوارية بين أديس أبابا والخرطوم عبر لجنة الحدود المشتركة بين الدولتين، معرباً عن أمل السودان أن تحرز هذه الجولات تقدماً خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الوفد أطلع السيسي على تطورات تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، موضحاً أن بلاده قدمت الشكر للحكومة والشعب المصري على دعمها المتواصل لعملية السلام خلال المرحلة السابقة.

وأضاف وزير الإعلام السوداني أن بلاده لديه تقارير تؤكد حجم ونوع التسليح والتدريب للقوات المهاجمة للقوات المسلحة السودانية، مما يوضح إنها ليست مليشيات مسلحة أو مزارعين، مشيراً إلى اكتفاء السودان برد العدوان وبقاء قواته المسلحة داخل حدوده.

وأشار إلي أن زيارة مصر تمثل جزءاً من برنامج متكامل لزيارات دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة لإطلاعها على حقيقة تطورات الاوضاع بالمنطقة، وجزءاً من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها الحكومة السودانية في هذا الجانب لإطلاع زعماء هذه الدول وحكوماتها علي موقف السودان من الأوضاع على الحدود.

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن الزيارات ترتكز علي عدد من الثوابت والمتمثلة في عدم وجود نزاع حدودي بين البلدين باعتبار أن وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية مُوقع عليها ومُعترف بها من دولة إثيوبيا، منها اتفاقية 1902 و اتفاقية 1972 وما تلاها من محاضر اجتماعات مشتركة أقرت فيها إثيوبيا بهذه الحدود، بالإضافة إلى إنه من ضمن الثوابت عدم النقاش في مسألة وضع العلامات وترسيم الحدود علي الأرض باعتبارها أمراً محسوماً.

وجدد صالح حرص بلاده علي عدم اللجوء للحرب سواء مع إثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى، موضحاً أن السودان وإثيوبيا من الدول المنهكة بالمشاكل الداخلية، قائلاً : "نحتاج إلى معالجة قضايانا الخلافية ومشاكلنا عبر تكثيف الجهود السلمية التي ترتكز علي الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار والتفاوض".

وأكد أن السودان لا يعتزم القيام بأى أعمال عسكرية إلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يعتدي على الأراضي وليس لديه أى مطامع فيها، مشيراً إلى ان إعادة انتشار القوات المسلحة والسيطرة على الاراضي السودانية على الحدود الشرقية أمر طبيعي لحماية الحدود وأمن المواطنين وأراضيهم الزراعية.