قال منسق مبادرة من أين لك هذا التونسية، أنيس المنصوري، إن «تونس لم تصل إلى أي مكان بعد 10 سنوات من الثورة وإنما عادت إلى الوراء»، لافتًا إلى أنه «الانطباع الغالب عند المواطن والمهيمن على الشعب».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن هناك إحساسًا بالإحباط والفشل والخوف، مؤكدًا أن الطبقة السياسية برمتها مسؤولة عن هذا الأمر.



وتابع: «هناك من حكم تونس منذ عام 2011 ومازال يحكمها إلى اليوم وتسبب في الفشل الذريع الذي آلت إليه الوضعية»، في إشارة منه إلى «الإسلاميين ومن جاورهم من هواة منطق الربيع العربي»، بحسب تعبيره.



وذكر منسق مبادرة من أين لك هذا التونسية أن «السبب الثاني للفشل الذي آلت إليه الأوضاع هو المعارضة التي لم تُجِد التصدي لهؤلاء ولم تخرجهم من دائرة الحكم عبر الصناديق والآليات الديمقراطية».



ويحيي التونسيون، اليوم الخميس، الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، بفضل احتجاجات شعبية غير مسبوقة انطلقت من مدينة سيدي بوزيد إثر إضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه؛ بسبب مصادرة الشرطة الخضار والغلال التي كان يبيعها في السوق لكسب قوته.



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