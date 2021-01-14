الجبير: بحثت التحديات التي تواجه المنطقة مع كبار المسؤولين بخارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

‏استقبل وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم، وفدًا يضم كبار المسؤولين عن الشؤون السياسية بوزارات الخارجية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.



وقال الجبير، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الخميس، إنه بحث مع المسؤولين التحديات التي تواجه المنطقة والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



‏وأضاف أنه تحدث مع الوفد المشترك عن التنمية في المملكة وما وفرته رؤية المملكة 2030 من فرص طموحة وعن المشاريع الكبرى التي تحظى برعاية وقيادة سمو ولي العهد، ومنها ‎ذا لاين والقدية والبحر الأحمر، وكذا تطلع المملكة للتعاون والتواصل الإيجابي مع الأصدقاء حول العالم.







استقبلت اليوم وفداً يضم كبار المسؤولين عن الشؤون السياسية بوزارات الخارجية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بحثنا التحديات التي تواجه منطقتنا والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) January 14, 2021