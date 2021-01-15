عرضت «CNN» العربية، مساء اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة تلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لقاح فيروس كورونا، فيما تلقى عمه الأمير الحسن بن طلال وولي العهد الأمير الحسين جرعة أيضًا.

وبدأ الأردن، الأربعاء الماضي، برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في 29 مركزًا بجميع أنحاء المملكة، إذ أعلنت الحكومة أنها تهدف إلى تطعيم ما لا يقل عن 20% من السكان في الأشهر المقبلة مجانًا، بدءًا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وغيرهم ممن يعانون من أمراض مزمنة وكذا العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولم يوضح الديوان الملكي أي لقاح تناوله الملك.

وكان قد تسلم الأردن، الدفعة الأولى من لقاح فايزر- بيوتنيك يوم الإثنين الماضي، بعد يومين من استلام الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني.