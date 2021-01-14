 فيديو.. محافظ الشرقية: لازلنا نرصد مخالفات للإجراءات الاحترازية على الرغم من حملات التوعية - بوابة الشروق
الخميس 14 يناير 2021 2:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. محافظ الشرقية: لازلنا نرصد مخالفات للإجراءات الاحترازية على الرغم من حملات التوعية

محافظ الشرقية ممدوح غراب
محافظ الشرقية ممدوح غراب
أمل محمود
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 1:57 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 1:57 ص

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه على الرغم من حملات التوعية بمخاطر التجمعات والتي تنقل العدوى بفيروس كورونا إلا أنه يتم رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية بتجمعات الأفراح أو العزاء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الأربعاء، أنه على الرغم من مخالفة المواطنين للإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء إلا أنه يتم التواصل مع صاحب العزاء أو الفرح لإنهاء هذه التجمعات.
وأوضح أن فرق المتابعة رصدت سرادق عزاء مزدحم بقرية في مدينة منيا القمح والذي لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد من أقامه، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق مع رئيس مجلس المدينة وإيقاف رئيس القرية عن العمل فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد القائمين على العزاء.
وأشار إلى أنه في حالة ثبوت إدانة رئيس مركز مدينة منيا القمح سيتم عزله من وظيفته، لافتًا إلى مواجهة الجهاز التنفيذي بالمحافظة يوميًا لحالات كثيرة مخالفة للإجراءات الاحترازية سواء في مناسبات أفراح أو عزاء.
وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرادق عزاء مقام بالمخالفة بقرية المعالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك