قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه على الرغم من حملات التوعية بمخاطر التجمعات والتي تنقل العدوى بفيروس كورونا إلا أنه يتم رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية بتجمعات الأفراح أو العزاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الأربعاء، أنه على الرغم من مخالفة المواطنين للإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء إلا أنه يتم التواصل مع صاحب العزاء أو الفرح لإنهاء هذه التجمعات.

وأوضح أن فرق المتابعة رصدت سرادق عزاء مزدحم بقرية في مدينة منيا القمح والذي لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد من أقامه، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق مع رئيس مجلس المدينة وإيقاف رئيس القرية عن العمل فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد القائمين على العزاء.

وأشار إلى أنه في حالة ثبوت إدانة رئيس مركز مدينة منيا القمح سيتم عزله من وظيفته، لافتًا إلى مواجهة الجهاز التنفيذي بالمحافظة يوميًا لحالات كثيرة مخالفة للإجراءات الاحترازية سواء في مناسبات أفراح أو عزاء.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرادق عزاء مقام بالمخالفة بقرية المعالي.

