نقل برلسكوني إلى المستشفى في موناكو بسبب مشكلة في القلب

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جرى نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى اليوم الخميس بسبب مشكلة في القلب، وفقا لنائب رئيس حزب "فورزا إيتاليا" الذي يتزعمه أنطونيو تاجاني.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء نقلا عن طبيبه ألبرتو زانجريلو أن رئيس الوزراء الأسبق (84 عاما) يتلقى العلاج في موناكو.

ونصح الطبيب برلسكوني بعدما فحصه يوم الاثنين بتلقي العلاج في مستشفى بعد التأكد من عدم انتظام ضربات قلبه.

ويمتلك برلسكوني منزلا بالقرب من مدينة نيس الفرنسية، حيث يعيش بشكل مؤقت. وقال حزبه إنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى ويعود إلى وطنه مجددا قريبا.

وخضع السياسي الإيطالي لعملية تركيب صمام قلب اصطناعي في يونيو 2016 وعانى مرارا من مشاكل صحية منذ ذلك الحين.