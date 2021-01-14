إصابة طالب في مشاجرة بالدقهلية

أصيب شخص بجرح نافذ في الصدر على يد شخصين، في قرية ديسط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تشاجر معهما بسبب تدخلهما للفصل بينه وبين شقيقه عقب مشادة كلامية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول "محمد ر."، 18 سنة، مقيم قرية ديسط دائرة مركز طلخا، مصابا بجرح شبه نافذ في الصدر من الجانب الأيسر (ادعاء تعدي).



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله، اتهم كلا من "عمر س."، 19 سنة طالب، و"أحمد ر." 24 سنة، فني تبريد وتكييف، يقيمان بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة"، بحوزة الأول، وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيقه وتدخل المتهمان للفصل بينهما.



بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاد المتهم الأول، تم ضبط الآداة المستخدمة والتحفظ عليها.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 400 لسنة 2021 جنح مركز شرطة طلخا، وجارِ العرض على النيابة العامة.