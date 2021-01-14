تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الخميس، من ضبط سيارة نقل محملة بـ7 أطنان ونصف الطن، دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، تم تجميعه لبيعه في السوق السوداء.

وكان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارًا بضبط قائد سيارة حال سيرها بأحد الطرق بنطاق المحافظة، بحوزته 7.5 طن "دقيق بلدي" مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، جمعه بدون وجه حق، تمهيداً لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.