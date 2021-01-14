أحياء الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، للتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

كما شدد على استمرار العمل على كسح وشفط أي تجمعات لمياه الأمطار؛ لحين انتهاء النوة واستقرار الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، تابع محارب هيلع رئيس حي شرق، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم شفط مياه الأمطار بشارع فيكتور عمانويل، أسفل كوبري الناموس، كوبري كليوباترا، مطلع كوبري أبيس.

وتفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك بكل البؤر الساخنة بحي وسط، أسفل الأنفاق والكباري: (نفقي عبدالمنعم رياض بشارع قنال السويس، نفق منشا، كوبري محرم بك)، وأنفاق طريق الكورنيش: (الإبراهيمية، كامب شيزار، الشاطبي، والسلسلة)، وشوارع: (طريق الحرية، جواد حسني، السلطان حسين، ميدان الخرطوم، وشامبليون، شواع منطقة محرم بك، كارفور، والداون تاون، وطريق المحمودية).

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفى كامل، أمين حسونة، مساكن عثمان.

وواصل اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان، متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تم كسح التجمعات بشارع 25 بحرية منطقة طوسون.

وعلى الصعيد ذاته، تابع محمود بريك رئيس حي العامرية ثان، أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الكينج بجوار السكة الحديد من مزلقان الوادي حتى الديزرت هوم.