محافظ القاهرة يتفقد عمليات إطفاء حريق ورشة بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عمليات إطفاء الحريق المحدود الذي نشب صباح اليوم الخميس، بورشة صيانة بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة بمنطقة السكة البيضاء بالوايلي، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لأي مبنى أو منشأ آخر.

ورافق المحافظ، أثناء تفقده للحريق اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت لمكان الحادث مسئولي الحماية المدنية والحي وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وتجري حاليًا عمليات تبريده.