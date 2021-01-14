أسوان تحتفل بالعيد القومي بإيقاد شعلة السد العالي

احتفلت محافظة أسوان، بعيدها القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى، بإيقاد المحافظ اللواء أشرف عطية، "شعلة السد"، أمام رمز الصداقة "المصرية السوفيتية"، صباح اليوم، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر إيقاد الشعلة، اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان.

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، حيث قدمت المحافظة احتفالها بالعيد القومى يومًا واحدًا، نظرًا لافتتاح محافظ أسوان ووزير السياحة والآثار معبد إيزيس، وكذلك حضور خطبة الجمعة لوزير الأوقاف.

والسد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.

وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى، شارك فيه 400 خبير سوفييتى، وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولدا كهربائيا فى 1970 وافتتح رسميًا فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.