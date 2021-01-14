برلماني: انتخابات رئيس النواب واللجان الفرعية استكمال للعرس الديمقراطي

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن انتخابات رئيس البرلمان والوكيلين واللجان الفرعية استكمال للعرس الديمقراطي الذي بدأ منذ انتخابات مجلس الشيوخ، معربًا عن شرفه بتمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن ما حدث في برلمان 2021 مشهد ديمقراطي مكتمل، مؤكدًا أن الانتخابات تمت في جو من الود الكبير ما بين أعضاء المجلس.



وأكد أن كل أعضاء مجلس النواب أفاضل وشخصيات لها باع كبير في العمل السياسي، متابعًا: «التنافس أمر طبيعي وتقبل النتائج مشاهد تدل على أن مجلس النواب يبدأ بداية محترمة وهادئة تنم عن وعي كبير ما بين أعضائه».



وانتخب المستشار حنفي جبالي، رئيسًا لمجلس النواب، بعد اختيار غالبية الأعضاء له، وذلك ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، والتي انطلقت في الحادية عشر صباح أمس الأول الثلاثاء، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد.



وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفق ما جاء نصًا بالدستور دون زيادة أو نقصان، ويأتي نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».





