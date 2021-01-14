رئيسة تايوان تلتقي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة عبر الإنترنت

التقت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، اليوم الخميس، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، من خلال اجتماع عبر الإنترنت، مما يظهر شراكة تعاونية قوية.

وجرى عقد الفيديوكونفرانس بعد يوم واحد من إلغاء زيارة كرافت لتايوان، والتي كانت مقررة في الأصل من أمس الأربعاء وحتى غدا الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ألغت أمس الأربعاء جميع رحلات السفر إلى الخارج للمسؤولين رفيعي المستوى، والتي كان تم وضعها في الأصل قبل انتقال السلطة إلى الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن، مما أثر أيضا على رحلة وزير الخارجية، مايك بومبيو، المقررة إلى بلجيكا.

وفي تايبيه، قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، خافيير تشانج، في بيان له، إن الجانبين ناقشا أثناء مؤتمر الفيديوكونفرانس، قضايا من بينها مشاركة تايوان في الهيئات الدولية، وتعزيز الشراكة التعاونية بين تايوان والولايات المتحدة، وتبادل القيم الأساسية للديمقراطية، والتبادلات التعليمية، إلى جانب قضايا أخرى.