ارتفاع ملحوظ في عدد هجمات القراصنة في بحار العالم في 2020

ارتفع عدد الهجمات التي شنها القراصنة في بحار العالم بشكل ملحوظ في العام الماضي.

جاء ذلك وفقا للبيانات التي نشرها المكتب البحري الدولي اليوم الأربعاء، وأفادت هذه البيانات بأن عدد هجمات القراصنة في العام الماضي وصلت إلى 195 هجوما بارتفاع بمقدار 33 هجوما مقارنة بعام 2019.

وأوضح المكتب أن هذه الهجمات أسفرت عن خطف ثلاث سفن وإطلاق رصاص على 11 سفينة واقتحام 161 سفينة أخرى.

وأضاف المكتب انه تم النجاح في صد 20 محاولة لقراصنة لشن هجمات على سفن، ولفت إلى أن خليج غينيا ومضيق سنغافورة البحري والمياه الإندونيسية كانت من المناطق التي تضررت على نحو خاص من هجمات القراصنة.

وذكر المكتب أن منطقة الساحل قبالة الصومال خلت من وقوع هذه الأحداث في العام الماضي وذلك على عكس ما كان سائدا في الفترة الماضية.

وتصدرت منطقة خليج غينيا قائمة أكثر المناطق تعرضا لهجمات القراصنة حيث وقعت حوادث اختطاف السفن الثلاث في العام الماضي في خليج المحيط الأطلسي قبالة ساحل غرب افريقيا، كما شهدت المنطقة إطلاق رصاص على تسع سفن من الـ11 سفينة التي تعرضت لإطلاق رصاص في العام الماضي، كما أن 95% من البحارة المخطوفين على مستوى العالم (135 بحارا) تم خطفهم في هذه المنطقة حسبما ذكر المكتب المنتمي إلى الغرفة التجارية الدولية.

وتابع المكتب أن 80% من المهاجمين كانوا مسلحين.

من جانبه، قال ميشائيل هوفلت مدير المكتب البحري الدولي إن " الإحصائيات الجديدة تؤكد ارتفاع قدرات القراصنة في خليج غينيا حيث تكرر وقوع هجمات في الساحل قبالة هذه المنطقة".

أما أبعد مكان لحادثة خطف أعضاء من أطقم سفن، فكان على مسافة 200 ميل بحري من الساحل، بينما كان متوسط المسافة التي تقع هذه الحوادث فيها يبلغ 60 ميلا بحريا فقط.

وأضاف هوفلت أن هذا التطور يمثل اتجاها مثيرا للقلق " ولا يمكن حله إلا من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين السفن وسلطات الإبلاغ عن هذه الحوادث وسلطات التعامل معها في إقليم خليج غينيا".