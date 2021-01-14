زعيم الأغلبية الديمقراطية: تغريدات ترامب أظهرت أنه ليس ملتزما بالجمهورية

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تجاهل أن الدستور وقوانينه هو الذي يحافظ على ديمقراطية أمريكا لمدة قرنين.

وأضاف خلال كلمة له، ضمن أعمال جلسة مجلس النواب للتصويت على قرار عزل ترامب، مساء الأربعاء، أن تغريدات ترامب أظهرت أنه ليس ملتزما بالجمهورية، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمريكا جمهورية، من واجب التزام الزعماء والمواطنين.

وتابع: «أمريكا تحل مشكلاتها وخلافاتها ليس بالتحريض وحث الأشخاص على سرقة الانتخابات من الكابيتول والذي كان كذبة كبيرة وسخيفة»، قائلًا إنه لا يمكن أن ينسى الأربع سنوات الماضية.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لمصلحة المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب.

وتأتي الجلسة على خلفية اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في مقر الكونجرس، بما يشمل نشر مئات من عناصر الحرس الوطني ونصب أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل المبنى.

وقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط في شرطة الكابيتول في أعمال العنف والشغب التي اندلعت في مقر الكونغرس يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول قبل عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.