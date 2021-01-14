توقف الصيد بكفر الشيخ بسبب هطول الأمطار ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، سوءً بالأحوال الجوية، وهبوب رياح شديدة محملة بالأمطار نتج عنها انخفاض شديد بدرجات الحرارة، وهو ما تسبب في هطول أمطار شديدة على مدن السواحل الشمالية للمحافظة، ومنها بلطيم ومطوبس، ومتوسطة على باقي مدن المحافظة.

كما حذر مسؤولي ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ الصيادين من خطورة الطقس وانخفاض درجات الحرارة وهذرل الأمطار الشديدة وخطورتها على حركة الصيد.

كما شهدت حركة الصيد توقف جزئي لعدد كبير من مراكب الصيد الشراعية والصغيرة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وخطورتها على حركة السفن وعمليات الصيد.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين خلال تصريحات صحفية، إن سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية تسبب في خطورة على حركة الإبحار والصيد، وأنه يحذر الصيادين على حركة الصيد والإبحار، وأنه يطالبهم بالحذر الشديد من خطورة الرياح والأمراج.