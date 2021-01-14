 زلزال بقوة 6.2 بمقياس ريختر يضرب إندونيسيا - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.2 بمقياس ريختر يضرب إندونيسيا

مقياس ريختر للزلازل - ارشيفية
مقياس ريختر للزلازل - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 11:18 م
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.2 بمقياس ريختر ضرب إندونيسيا الساعة 2.28 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وكان مركز الزلزال 138 كيلومترا شمال غربي باريباري التي يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وأفاد موقع "فولكانو ديسكفري" أنه بناءً على البيانات الزلزالية الأولية، شعر كل شخص تقريبًا في منطقة مركز الهزة الأرضية بالزلزال على نطاق واسع.

وذكر الموقع أن الزلزال "ربما تسبب في أضرار خفيفة إلى متوسطة".

وتتعرض إندونيسيا لسلسلة من الهزات الأرضية بسبب النشاط الزلزالي والبركاني بسبب وقوعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

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