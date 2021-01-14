قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.2 بمقياس ريختر ضرب إندونيسيا الساعة 2.28 صباحًا (بالتوقيت المحلي).



وكان مركز الزلزال 138 كيلومترا شمال غربي باريباري التي يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وأفاد موقع "فولكانو ديسكفري" أنه بناءً على البيانات الزلزالية الأولية، شعر كل شخص تقريبًا في منطقة مركز الهزة الأرضية بالزلزال على نطاق واسع.



وذكر الموقع أن الزلزال "ربما تسبب في أضرار خفيفة إلى متوسطة".



وتتعرض إندونيسيا لسلسلة من الهزات الأرضية بسبب النشاط الزلزالي والبركاني بسبب وقوعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.