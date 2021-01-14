عطل فني في موقع وزارة الصحة الفرنسية للتسجيل في جرعات لقاح كورونا بعد ساعات من إطلاقه

بعد ساعات من إطلاق وزارة الصحة الفرنسية موقع "Santé.fr" لتسجيل طالبي لقاح فيروس كورونا من الفرنسيين، وتحديد موعد للتطعيم، تم حظر الموقع.



وأعلنت وزارة التضامن الفرنسية: "أن الموقع غير معطل، وتم حظره طواعية وبشكل مؤقتة من قبل وزارة الصحة، مضيفة أنه "سيتم تشغيله صباح غداً الجمعة"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.



وأوضحت المحطة الفرنسية أنه "اعتبارًا من الخميس، كان من المفترض لم يمكن لمن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا من راغبي الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، التسجيل عبر الإنترنت، في واحد من 700 مركز مخصص، مشيرة إلى أن تلك المرحلة من الحملة تستهدف نحو 5 ملايين شخص.



ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإن موقع Santé.fr هو أحد الممرات المميزة للحصول على نافذة التطعيم، والتي تقدم خريطة شاملة لجميع مراكز التطعيم.



وتابعت:" أن الحكومة الفرنسية اختارت أيضًا ثلاثة شركاء من القطاع الخاص لتسهيل جدولة المواعيد"، مضيفة أنه "من الناحية العملية، تقوم Santé.fr بإعادة توجيه مستخدمي الإنترنت فقط إلى هذه المنصات المختلفة، عبر روابط مدمجة في الخريطة".



وتعمل منصات "Doctolib و Maiia (التابعة لمجموعة Cegedim لتكنولوجيا المعلومات الطبية) و Keldoc على الإنترنت كتطبيقات عبر الهواتف للتسجيل، بعدما تخلت الحكومة الفرنسية عن استخدام تطبيق TousAntiCovid لأن التطبيق كان معقداً للغاية".



وبالنسبة للأشخاص الفرنسيين غير المعتادين على تحديد موعد عبر الإنترنت، لا يزال من الممكن إجراء مكالمة هاتفية بسيطة.