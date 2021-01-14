محافظ جنوب سيناء يعين عددا من القيادات الشابة

أصدر خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات التنظيمية لتكليف بعض القيادات الشابة، للعمل في بعض المناصب داخل المحافظة، وهم محمد محمد حامد للعمل كمستشار قضائي للمحافظ، وأحمد الشحات شعبان الحضري للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، وباسم شبل محمد للقيام بأعمال مدير صندوق الإسكان، وحامد محمد صبحي للقيام بأعمال مدير تنشيط السياحة، ومحمود محمد على تليس للقيام بأعمال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة للكفاءات الجديدة وثقل الكوادر الشابة لشغل المناصب القيادية من خلال إعطائهم الفرصة لإكسابهم مزيد من الخبرات.

وصدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتكليف خالد لطفى إبراهيم للعمل كوكيل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

كما صدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف إبراهيم محمد محمد الحارون للعمل كوكيل لمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.