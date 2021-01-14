عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعاً مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية بنطاق مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على مدى توافر الأكسجين، وكل المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور شيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لما يبذلوه من جهد متواصل في مواجهة جائحة كورونا، مؤكداً ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الأزمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

واستجاب المحافظ، لطلب أحد الأطباء بحل المشكلة الخاصة بالمصعد الكهربائي بإحدى المستشفيات بمركز بني مزار.

وعلى الفور تم التواصل من قبل المحافظ، مع رئيس المركز ، لسرعة حل المشكلة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمستشفيات.

وأوضح "القاضي"، أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 أسرة، منهم 16 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم.

ولفتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كل المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة.

وأكد المحافظ، التواصل المستمر مع الأطباء من خلال عقد الاجتماعات بصفة دورية ومستمرة، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كل احتياجات الأطباء والتمريض والفرق الطبية، وتوفير الدعم الكافي من المستلزمات الطبية والوقائية بصفة دورية ومستمرة.

من جانبهم، أعرب الأطباء عن خالص شكرهم للمحافظ، ونائبه على المتابعة الدقيقة على مدار الـ24 ساعة للمنظومة الصحية، وكل التفاصيل والملاحظات الخاصة بفيروس كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم، مما ساهم في نجاح المحافظ في التصدي للجائحة في الموجة الاولي .

وأكد الأطباء أن جميع المستشفيات تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، كما يتوافر بها الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز .