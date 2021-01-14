 بايدن يدعو مجلس الشيوخ لمساءلة ترامب بجانب إجراءات التخفيف من الجائحة - بوابة الشروق
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بايدن يدعو مجلس الشيوخ لمساءلة ترامب بجانب إجراءات التخفيف من الجائحة

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 5:15 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 5:15 ص

 قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يتعين على مجلس الشيوخ "إيجاد طريقة" للمضي في إجراءات مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتزامن مع العمل على قضايا أخرى مثل إجراءات التخفيف من آثار جائحة كورونا وتأكيد أعضاء حكومته.

وأضاف بايدن صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي): "لقد شهدنا الأسبوع الماضي اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا من جانب عناصر متطرفة سياسيا وإرهابيين محليين، وجرى تحريضهم على هذا العنف من جانب الرئيس ترامب".

وتابع: "لقد كان تمردا مسلحا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد من محاسبة المسؤولين".

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