محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية بالمدينة الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة والمقامة على مساحة 236 فدانًا؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمدن الجديدة وتنمية الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال زيارته للمدينة التي رافقه خلالها المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس علي شحاتة نائب رئيس الجهاز.

وبدأ المحافظ، زيارته لمدينة أسيوط الجديدة بتفقد بعض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية منها أحد مطاحن الدقيق، وتابع سير العمل بالمطحن.

ووجه المحافظ، رئيس جهاز المدينة بمتابعة المطحن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل منظومة التعقيم والتطهير المستمرة، والتي يعاني من القصور فيها وعدم الالتزام بها.

كما تفقد سير العمل بفرع شركة فارما أوفر سيز للأدوية، والتقى بالعاملين بالشركة، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا على سلامتهم.

كما استكمل المحافظ، جولته بمدينة أسيوط الجديدة، بتفقد مبنى التأمينات الاجتماعية والذي تم إنشاؤه على مساحة 3 ألآف متر، وجارٍ تجهيزه؛ تمهيدًا لتشغيله لخدمة سكان المدينة وذلك في إطار الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وسبل تحقيق الجذب السكاني للمدينة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الزيارة، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتنمية الصعيد والنهوض بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية بها لجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب؛ لافتًا إلى أهمية المدينة الصناعية التي تضم 357 قطعة للأنشطة المختلفة الصناعية والمخازن والورش والمعارض، فضلًا عن وجود المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي تم تخصيص 40 فدانًا لها وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدانًا وهي تعتبر إحدى المناطق الأربعة التي تم تنفيذها بالمحافظات، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.

وأشاد بدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب حيث توفر أكثر من 3 ألآف فرصة عمل، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام ببوابات التعقيم والتطهير المستمر بجميع قطاعات الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة ومنع التجمعات حفاظًا على سلامتهم.

وأكد على تذليل كافة العقبات للتوسع في إنشاء الخدمات والمرافق بها وتحقيق الجذب السكاني للمدينة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن المنطقة الصناعية، والتي تم شغل أكثر من 250 قطعة بها في الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة على مساحات تبدأ من 1000 متر وحتى 3000 متر وتوفر ألآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، مشيرة إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تم إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000 وتم أنشائها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى جودة المرافق بالمدينة والتي تمثلت في استثمارات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والزراعة وقطاع الخدمات وتضم منطقة تكنولوجية، وأقيمت على مساحة 40 فدانًا وتم إنشاء المرحلة الأولى والثانية منها وتجاوزت استثمارات المدينة 4 مليارات جنيه.

وأضحت أن التجمعات السكنية الجديدة بلغت حوالي 59 ألفًا و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفًا و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 240 وحدة.