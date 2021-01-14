 ناصيف زيتون: أحصل على لقاح كورونا بالتأكيد.. ونصيحة جورج وسوف على راسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ناصيف زيتون: أحصل على لقاح كورونا بالتأكيد.. ونصيحة جورج وسوف على راسي

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
هديل هلال
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 9:59 م

قال المغني السوري ناصيف زيتون إنه سيحصل على لقاح كورونا بالتأكيد، لافتًا إلى أنه يسلم بأن اللقاح جيد لأن العالم أنتجه، فضلًا عن أن الحصول عليه إلزاميًا عندما تفرضه الدول من أجل السفر.

وعن سبب نجاحه بعد فوزه ببرنامج مواهب، أضاف خلال لقاء لبرنامج «شربل يستقبل»، المذاع عبر فضائية «CNN عربية»، مساء الخميس، أنه شخص لديه موهبة وأحب تغيير واقعه من شخص عادي إلى شخص مشهور، قائلًا إن فريق عمله لديه طموح للنجاح.

وأشاد بثناء الفنان جورج وسوف بموهبته وتوجهه بالنصيحة له بأن ينوع أغانيه، متابعًا: «نصيحة من أستاذ كبير وقامة سورية عربية، أيام أنسى النصيحة وأركز أنه جاب سيرتي ولها قيمة عندي».

وأكد أنه من الأشخاص الذين يقدرون النصيحة والشخص الذي يقدمها، مضيفًا: «نصيحة جورج وسوف على عيني وراسي، هو فنان كبير وسابقني بتاريخ وأعمال وفن».


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