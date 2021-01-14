بريطانيا تغلق حدودها أمام الوافدين من البرتغال

أعلنت المملكة المتحدة إغلاق حدودها أمام الوافدين من البرتغال بسبب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في البرازيل وأعفت سائقي الشاحنات البرتغاليون الذين ينقلون البضائع الأساسية.



وأوضح وزير النقل البريطاني جرانت شابس في تغريدة له أوردتها " إذاعة مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الخميس، أن هذا الحظر، الذي يبدأ تنفيذه غدا الجمعة، لا يشمل المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، ولا المقيمين في المملكة المتحدة ، ولكن يتعين على هؤلاء الأشخاص الالتزام بالحجر لمدة عشرة أيام عند عودتهم.



وعزا الوزير القرار إلى وجود أدلة تتعلق بمتحور جديد في البرازيل" وبرر تطبيقه في البرتغال بسبب "صلاتها الكثيرة مع البرازيل".



وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا مع نحو 85 ألف حالة وفاة، وتواجه فيروسا متحورا ظهر في جنوب إنجلترا واعتبره العلماء أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 74%، ما دفع السلطات إلى فرض قيود صارمة، منها إغلاق المدارس.