الناتو: يجب محاسبة المسئولين عن الحصار المميت بالكونجرس

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس شتولتنبيرج، اليوم الخميس، إنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن "الحصار المميت" في مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأسبوع الماضي.



وعبر شتولتنبيرج - في تصريحات صحفية ببروكسل، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم - عن ثقته بأن "المؤسسات الأمريكية على مستوى المهمة".



وأكد أن "الديمقراطية يجب أن تسود دائماً على العنف، وأنا واثق من أن المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة سوف تتعامل مع هذا التحدي".



وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي إلى أن أحداث الكونجرس الأسبوع الماضي "غير مقبولة على الأطلاق"، واصفاً إياها بأنها "كانت صادمة".