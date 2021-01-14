تبون: وفاة 5 مواطنين إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع عمل جبان وهمجي

علق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على وفاة خمسة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع بولاية تبسة الجزائرية، قائلًا إن ما حدث عمل جبان وهمجي.



وقال تبون، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «‏عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر. نتضرع للمولى عز وجل ليرحمهم ويسكنهم فسيح جنّاته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعين للجرحى بالشفاء العاجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون».



وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن وفاة خمسة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بواد خنيڨ الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة.



ونقلًا عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة، بأصدق التعازي والمواساة لعائلات المرحومين وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.







عمل جبان وهمجي، ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر. نتضرع للمولى عز وجل ليرحمهم ويسكنهم فسيح جنّاته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعين للجرحى بالشفاء العاجل.

إنا لله و إنا إليه راجعون — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 14, 2021