وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المحلة لمتابعة انتظام العمل

أجرى عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية بمستشفى المحلة العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضى الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه على سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وتابع وكيل الوزارة، قسم الاستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة، واطمئن على جميع الحالات بالمستشفى، ووجه بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى.