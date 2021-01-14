استقالة رئيس هيئة الصحة في التشيك عقب مخالفات في توزيع لقاح كورونا

أعلن رئيس هيئة الصحة في التشيك استقالته اليوم الخميس، بعد عدة تقارير كشفت عن مخالفات في توزيع لقاح فيروس كورونا في البلاد.



ووفقا لبوابة "سيزنامزبرافي دوت سي زد" الإخبارية، تم توزيع 1000 جرعة لقاح على موظفي هيئة الصحة الوطنية "إس زد يو" وأقاربهم، بغض النظر عن أعمارهم.



وأثار الكشف عن هذه المخالفات انتقادات شديدة من المعارضة، حيث وصفها بيتر فيالا المنتمي للحزب الديمقراطي المدني المعارض بأنها فضيحة.



وقال: "كبار السن بحاجة إلى التطعيم، بينما تقوم الإدارة بتطعيم موظفيها".



وذكرت قناة "روزهوس" الوطنية أن إحدى العيادات في براغ كانت تعطي جرعات اللقاح لأقارب الموظفين إذا كانت هناك جرعات متبقية في نهاية اليوم، على ما يبدو لتجنب الاضطرار للتخلص منها.



ووفقا لخطة التطعيم الحكومية، يتعين أن يتم تطعيم العاملين بمجال الصحة الذين يعملون على تواصل وثيق بمرضى كوفيد- 19 فقط في البداية، بالإضافة إلى المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وموظفي دور رعاية المسنين.



وقامت جمهورية التشيك حتى الآن بتطعيم حوالي 70700 شخص ضد فيروس كورونا. وسجلت السلطات اليوم 10854 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي أقل بـ 4000 حالة مقارنة باليوم نفسه الأسبوع الماضي.