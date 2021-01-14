بابا الفاتيكان فرنسيس والبابا المتقاعد بنديكت يتلقيان لقاح كورونا

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس، أن بابا فرنسيس والبابا المتقاعد بنديكت السادس عشر تلقيا أول تطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف أنهما تلقيا جرعة اللقاح في الفاتيكان.

ويشار إلى أن البابا فرنسيس 84 عامًا، خضع لعملية استئصال فص من الرئة بسبب مرض أصيب به وهو في العشرينات من العمر، لذلك فمن الممكن أن يكون للإصابة بكورونا خطورة شديدة عليه.

ويعيش البابا الفخري بنديكت السادس عشر 93 عامًا، أيضًا داخل الدولة المدينة الصغيرة التي تحيط بها روما.

وبدأ الفاتيكان عملية التطعيم أمس الأربعاء، وقال إن العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد الأمن وكبار السن سيكونون في مقدمة الصفوف التي تحصل عليه، فضلًا عن الأفراد المخالطين بشكل متكرر بالجمهور.

وفي الشهور الأخيرة، كان هناك العديد من حالات تفشي فيروس كورونا في الفاتيكان، بما في ذلك حالات بين أفراد من الحرس السويسري (جيش الفاتيكان).