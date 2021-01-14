محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس علي رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً متوسطة ، خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد المحافظ علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.