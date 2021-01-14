قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على تواصل دائم مع المحافظين بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء تم منحهم صفة الظبطية القضائية، بعد موافقة وزير العدل، لتطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه يتم متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المحال التجارية والورش والمقاهي والأسواق والمراكز التجارية، مضيفًا أنه يتم الحد من إقامة الأسواق الأسبوعية.

وذكر أنه يتم غلق المقهي أو الكافية الذي يقدم الشيشة لمدة أسبوع بالإضافة إلى تغريم صاحبها مبلغ 4 ألاف جنيه، مشيرًا إلى تجميع المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق والتي وصل عددها إلى نحو 25 ألف مخالفة.

وأشار إلى أن سناتر الدروس الخصوصية تقع ضمن المنشآت التي تم إغلاقها وتغريمها والتي بلغ عددها إلى 2138، ذاكرًا أن القاهرة تصدرت قائمة مخالفات مواعيد الغلق.

وأكد أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال جهاز التنفتيش والتابعة فضلًا عن تلقي الشكاوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع» والتي تنتشر غرف العمليات الخاصة بها في محافظات الجمهورية كافة.



