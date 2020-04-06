السلطات الأمريكية تصدر مرسوما تعتبر فيه روسيا والصين وإيران دولا معادية

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أصدرت وزارة التجارة الداخلية الأمريكية، اليوم الخميس، مرسوما اعتبرت فيه كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، دولا "معادية"، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، مرسوما داخليا تسمح من خلاله بتشديد الرقابة على المعاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات، معتبرة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا دولا "معادية".

وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها: "يوفر المرسوم الاستدامة والثقة في سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولغرض تنفيذها، فإنه يحدد 6 حكومات أجنبية أو كيانات غير حكومية على أنها (معادية)، وهي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا والسياسي الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في منتصف الشهر الأخير من العام الماضي 2020، إدراج فريق كرة القدم "أحمد" بمدينة غروزني الشيشانية ومؤسسة "أحمد قديروف" في قائمة العقوبات.

ووقع 13 شخصا و6 منظمات تحت طائلة عقوبات قائمة ماغنيتسكي واليمن. كما وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي"، والتي تم فرضها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، لتشمل ثلاثة مواطنين روس وست شركات روسية.

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق مواطنين روسيين اثنين و6 كيانات روسية سوف تضر بالعلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وتم فرض العقوبات ضد نائب مدير الحرس الوطني في الشيشان دانييل فاسيليفيتش مارتينوف ونائب رئيس الوزراء الشيشاني فاخيت أوسمييف، والمواطن الروسي زياد سبسبي وجميعهم، بحسب تقرير وزارة المالية، "مرتبطون برمضان قديروف" رئيس الشيشان.

كما تم إدراج المواطن الألماني تيمور دوغازاييف في قائمة العقوبات لصلته بقديروف.