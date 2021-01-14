ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار البنزين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وذكرت وزارة العمل أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك جاء نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 4ر8% خلال الشهر الماضي حيث مثل سعر البنزين أكثر من 60% من إجمالي الارتفاع في المؤشر.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في الشهر السابق. وجاء الارتفاع في المؤشر الأساسي أيضا متفقا مع توقعات المحللين.