 جارديان: ترامب لن يتمكن من الترشح للرئاسة مجددا في حال إدانته - بوابة الشروق
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جارديان: ترامب لن يتمكن من الترشح للرئاسة مجددا في حال إدانته

محمد هشام
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:41 ص

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يتمكن من الترشح للرئاسة مرة أخري في حال تمت إدانته خلال محاكمته بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، لصالح محاكمة ترامب بتهمة التحريض على تمرد، وذلك على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ووفقا للصحيفة، صوت 232 عضو في مجلس النواب من بينهم 10 نواب جمهوريين لصالح مساءلة ترامب مقابل 197 رفضوا.

وأوضحت "جارديان" أنه من المقرر إحالة لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ ، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب وعزله.

ورجحت الصحيفة البريطانية أن تنتهي محاكمة ترامب بعد أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهام منصبه في 20 يناير الحالي ، مشيرة إلي أنه في حال إدانة ترامب لن يتمكن من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

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