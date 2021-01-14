البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد 2021

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاري، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، يعد حدث تاريخي يدعو إلى الفخر وشهادة دولية تؤكد ريادة مصر وأمنها وثقة العالم في تنظيمها للبطولة والخروج بها في أبهى صورة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم.

وأوضح فاروق أن البريد المصري أصدر بهذه المناسبة طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أن فكرة تصميم الطابع الرئيسية تشمل شعار البطولة وعلم مصر في الخلفية للتعبير عن تنظيم مصر للبطولة ومجموعة صور مختلفة للاعبين أثناء التهديف، بالإضافة إلى لاعب على شكل دائري باللون الأحمر يضم جميع اللاعبين بداخله.

وأضاف أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

الجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٤ سم X ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات.