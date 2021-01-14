رفعت محافظة الدقهلية، درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية.



وشهدت المحافظة، طقس سيئ وهطول أمطار ورياح شديدة مصاحبة ببرودة فالجو.



وفي ذات السياق، كلف المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، ذلك من خلال متابعة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحي.



وتابع قطاع الورشة بحي غرب، صيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة على جانبي الطريق بمنطقة شارع المشاية السفلية، واختبار مدى كفاءتها وجاهزيتها.