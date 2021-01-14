 إزالة 45 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية بحي الخليفة - بوابة الشروق
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إزالة 45 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية بحي الخليفة

شريف حربي:
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:52 م

قال رئيس حي الخليفة، عارف عبد العزيز بركات، إنه جار إزالة 3 عقارات متبقية وورشة اليوم، من أصل 47 عقارًا عشوائيًا بمنطقة المسبح بحي الخليفة، ضمن مخطط تطوير المنطقة، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إزالة المنطقة كاملة اليوم.

 

وأضاف بركات لـ"الشروق"، أنه رصد 6 وحدات سكنية كانت مغلقة أثناء عمليات الحصر، وتم إضافتهم للأسر المستحقة الذين نقلوا إلى حي الأسمرات (3)، علاوة على 4 مواطنين عزاب كانوا يقيمون إقامة فعلية بالمنطقة قبل عملية الإزالة وأصبحوا أيضًا من المستحقين، عقب عمليات التحريات، وإثبات استحقاقهم، وبذلك سيصبح إجمالي الأسر المستحقة بالمنطقة 152 أسرة.

 

ولفت إلى أنه تم نقل 142 أسرة حتى الآن إلى حي الأسمرات وجار نقل الـ10 أسر الأخرى، مضيفًا أن هناك 20 محلًا بالمنطقة تم حصرهم قبل عمليات الإزالة، وتم تسليم أصحابهم محلات بديلة بسوق التونسي الجديد في منطقة البساتين.

 


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