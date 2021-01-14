محافظ أسوان: افتتاح سلسلة من المشروعات بمناسبة العيد القومي

أعلن محافظ أسوان أشرف عطيه، عن افتتاح سلسلة من المشروعات بكافة مدن ومراكز المحافظة طوال شهر يناير، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق ذكرى الانتهاء من مشروع إنشاء السد العالي، في 15 يناير عام 1971.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء مع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، قال عطية إننا لدينا حاليًا مشاريع كبيرة جاهزة للافتتاح في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها المحافظة في مجال تطوير وتجميل مدينة أسوان عاصمة الشباب والثقافة الأفريقية، شملت إنشاء ممشى سياحي بالسوق القديم، وإنشاء بلازا سياحية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير ميدان المحطة، من أجل إنشاء بانوراما سياحية لواجهة محافظة أسوان لاستقبال ضيوفها بالشكل المطلوب.

وأضاف المحافظ أن خطط التطوير التي بدأتها المحافظة بمدينة أسوان، استهدفت في المقابل تغير البنية التحية لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز، منوهًا أن مشروعات وأعمال التطوير ستنتقل إلى كافة مدن ومراكز المحافظة، تباعا حتى يشعر المواطن الأسواني بمستوى وحالة الرضا والتغيير.

وأوضح أن كافة هذه المشروعات تم تمويلها من منح من عدة جهات حكومية، دون تحميل ميزانية الدولة المخصصة للخطط الاستثمارية أي أموال.

وأشار عطية إلى أنه في المقابل تسير المحافظة، إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع داخل القرى بتنفيذها للمبادرة الرئاسية لتطوير القرى، والتي تستهدف أكثر من 68 قرية، و321 نجع، و62 منطقة سكنية بمركزي أدفو وكوم إمبو، فضلا عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تحقيق التنمية المنشودة داخل عدد من القرى بالمحافظة على مرحلتين.

وبالنسبة لاحتفالية العيد القومي، المقررة غدًا الخميس، قال عطية إنه سيقتصر على إيقاد شعلة الاحتفال من أمام جسم السد العالي، ويعقبها وضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أسوان من الجيش والشرطة والجيش الأبيض من الأطباء وهيئات التمريض عرفانا بما قدموه لصالح الوطن.